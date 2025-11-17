Преслав Петков с 8 точки за Соренто

Българският национал Преслав Петков има основна заслуга за втората победа на Соренто във втора волейболна дивизия в Италия. Центърът се отличи с 8 точки за домакините, които се наложиха с 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 27:25) у дома срещу Порто Виро в среща от петия кръг в първенството.

Световният вицешампион с националния отбор на България направи три точкови блокади.

Соренто заема девето място от 14 отбора в класирането, като има две победи, три загуби и актив от седем точки.