Федерацията по волейбол с престижна награда

Спорт
Признанието идва два месеца, след като нашите лъвове спечелиха сребърен медал на световното първенство във Филипините.

Любомир Ганев
Снимка: БГНЕС

Българската федерацията по волейбол ще получи голямата награда в категория Спорт на тазгодишната церемония на престижните Bright Awards for Business&Tourism, чието 10-то издание ще е на 28-ми ноември в столичен хотел. Статуетката ще бъде връчена от зам.-министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева, като ще я получи президентът на Федерацията Любо Ганев.

На церемонията ще се раздадат награди в различни категории - туризъм, инвестиции, строителство, право, образование, медицина и други.

Статуетки ще бъдат връчвани на победителите и от представители на парламентарно представените партии.

