Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Жена загина при тежка катастрофа край Ловеч

У нас
Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре

Жена загина при тежка катастрофа край Ловеч
Снимка: БТА
Жена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала около 10:00 ч. на пътя в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.

снимка: БТА

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч – Микре в участъка Ловеч – Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут Ловеч – Абланица – Микре – Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

