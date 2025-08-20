БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават...
Чете се за: 03:12 мин.
Израелската армия е в предградията на град Газа,...
Чете се за: 02:42 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той...
Чете се за: 05:02 мин.
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жена загина в тежка катастрофа край Исперих

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Сблъскали са се микробус и лека кола

Исперих - катастрофа
Снимка: БТА
Слушай новината

Жена е загинала при катастрофа, станала тази вечер на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Сигналът е подаден на тел. 112 в 18:50 часа. Микробус, шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил.

При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния шофьор на леката кола. Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско.

В буса с холандска регистрация освен водача са пътували още двама души. Всички са откарани в разградската болница, където в момента се изяснява състоянието им.

Продължава огледът на място и работата по случая, посочи Георгиева.

#загинала #исперих #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
3
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
4
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
5
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава
6
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията...

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Регионални

Детската болница: 26 клиники и отделения, 456 легла и 18 операционни - кога се очаква да отвори врати?
Детската болница: 26 клиники и отделения, 456 легла и 18 операционни - кога се очаква да отвори врати?
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата? Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата кризата с водата в Плевен "Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата кризата с водата в Плевен
Чете се за: 04:40 мин.
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Чете се за: 01:15 мин.
След издирване: Откриха румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев След издирване: Откриха румънски турист, изгубил се в района на връх Ботев
Чете се за: 00:40 мин.
Блок без тераси в Свищов заради прекъснато саниране - МРРБ прехвърли топката към общината Блок без тераси в Свищов заради прекъснато саниране - МРРБ прехвърли топката към общината
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
Чете се за: 02:42 мин.
По света
След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ