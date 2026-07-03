Жоао Палиня напуска Тотнъм и се завръща в Байерн

Жоао Палиня няма да остане за постоянно в Тотнъм и ще се завърне в Байерн Мюнхен, съобщава Sky Sports.

30-годишният португалски полузащитник игра под наем при „шпорите“ през миналия сезон и записа 45 мача във всички турнири. Въпреки информациите, че лондончани могат да го задържат, до сделка за постоянен трансфер няма да се стигне.

Палиня имаше важен принос в края на кампанията. Негов гол донесе победата с 1:0 срещу Уулвърхямптън на 25 април, а в последния кръг той отново се разписа за успеха със същия резултат над Евертън, който гарантира оставането на Тотнъм във Висшата лига.

"Да играя за Тотнъм имаше сериозно влияние върху живота ми – не само в професионален, но и в личен план. Това е нещо, което ще нося със себе си завинаги“, написа Палиня в Инстаграм.

Според медиите на Острова португалецът може да се завърне в Спортинг Лисабон, където вече е играл четири сезона. Междувременно Тотнъм привлече Матеуш Фернандеш, а се очаква и Сандро Тонали да подсили халфовата линия на тима.