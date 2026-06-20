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„Източен страж“: Британски изтребители извършиха първия си полет

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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източния фланг нато британски самолети присъединяват патрулите полша

Британски изтребители осъществиха първия си полет за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса.

Два изтребителя "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили са взели участие в полети над Полша този уикенд в рамките на мисията "Източен страж". В нея вече участват френски изтребители "Рафал". НАТО задейства Източен страж заради ескалация на напрежението след многократни руски нарушения на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония този месец. Русия отрича или омаловажава нарушенията.

#Източен страж #военни самолети #Великобритания

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