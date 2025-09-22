Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън



Принцът и принцесата на Уелс – Уилям и Кейт, които традиционно се радват на голяма популярност във Великобритания, този път предизвикаха вълна от недоволство сред част от жителите на Лондон.

Причината е планираното модно шоу на Burberry, което трябва да се проведе в градината на двореца Кенсингтън – на територията на Perks Field, по време на Лондонската седмица на модата този месец.

Асоциацията на местните жители, както и Висшият комисар на Индия, вече са подали официални възражения до общината на Кенсингтън и Челси. Сред основните им притеснения са увеличение на трафика, шумово замърсяване и натрупване на отпадъци в района.

От Burberry уверяват, че са провели консултации с кралската администрация и припомнят, че не за първи път използват Perks Field – през 2015 г. там бе изградено специално стъклено съоръжение за тяхно ревю.

Perks Field има и друго предназначение – тревната площ е била използвана и за кацане на хеликоптери, включително по време на пандемията, когато принц Уилям позволи там да се зареждат въздушни линейки.