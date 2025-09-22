БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази
Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна
Слушай новината



Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов впечатли с участието си в първото световно първенство по „Еверестинг“, което се проведе в Сицилия. Заедно с Диляна Христова те караха тандемно колело по склоновете на вулкана Етна и изминаха 93 километра с близо 3000 метра положителна денивелация.

Предизвикателството „Еверестинг“ изисква изкачване с обща денивелация, равна на височината на Еверест (8848 м). За участниците това означаваше седем поредни качвания от старта в Лингуаглоса до крайната точка на трасето в подножието на Етна. Асенов и Христова постигнаха почти две обиколки и половина, след което прекратиха състезанието.

„Почувствах силна болка в коленете. Въпреки че положих усилия да продължа, трябваше да спрем“, разказа Асенов след финала. Въпреки трудностите той получи силна подкрепа от организаторите и останалите състезатели, които бяха впечатлени от решителността му.

Само преди половин година Виктор Асенов стана първият незрящ в света, изпълнил пълен „Еверестинг“ – пеша, на сняг. Тогава той се качи 19 пъти от хижа „Алеко“ до Черни връх в рамките на 46 часа, без да спи. Именно това му донесе поканата да участва в шампионата в Сицилия.

„Много съм щастлив, че Диляна прие да кара с мен, въпреки че беше много трудно. Благодаря на Божидар Къртунов от „Героите на бъдещето“, който се грижеше за организацията около участието ми. Най-важното послание за мен е, че трябва да си поставяме нови цели и да се предизвикваме“, сподели Асенов.

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
2
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
4
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
6
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Деца

Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море
Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море
SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ
Чете се за: 01:32 мин.
Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион
Чете се за: 01:15 мин.
Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън
Чете се за: 01:20 мин.
Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака
Чете се за: 00:55 мин.
Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк "Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Португалия признава държавата Палестина
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ