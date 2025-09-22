Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна





Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов впечатли с участието си в първото световно първенство по „Еверестинг“, което се проведе в Сицилия. Заедно с Диляна Христова те караха тандемно колело по склоновете на вулкана Етна и изминаха 93 километра с близо 3000 метра положителна денивелация.

Предизвикателството „Еверестинг“ изисква изкачване с обща денивелация, равна на височината на Еверест (8848 м). За участниците това означаваше седем поредни качвания от старта в Лингуаглоса до крайната точка на трасето в подножието на Етна. Асенов и Христова постигнаха почти две обиколки и половина, след което прекратиха състезанието.

„Почувствах силна болка в коленете. Въпреки че положих усилия да продължа, трябваше да спрем“, разказа Асенов след финала. Въпреки трудностите той получи силна подкрепа от организаторите и останалите състезатели, които бяха впечатлени от решителността му.

Само преди половин година Виктор Асенов стана първият незрящ в света, изпълнил пълен „Еверестинг“ – пеша, на сняг. Тогава той се качи 19 пъти от хижа „Алеко“ до Черни връх в рамките на 46 часа, без да спи. Именно това му донесе поканата да участва в шампионата в Сицилия.

„Много съм щастлив, че Диляна прие да кара с мен, въпреки че беше много трудно. Благодаря на Божидар Къртунов от „Героите на бъдещето“, който се грижеше за организацията около участието ми. Най-важното послание за мен е, че трябва да си поставяме нови цели и да се предизвикваме“, сподели Асенов.