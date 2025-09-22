Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака





След деветдневно издирване на летището в Ларнака, Кипър, бе открита котката Мика, изчезнала на 11 септември преди полет за Атина, съобщава в. „Филелефтерос“.

Домашният любимец се измъкнал от транспортната клетка малко преди излитането и избягал към пистата. Въпреки усилията тогава, животното не било намерено, а собствениците отпътували за Гърция без него.

Историята предизвика обществен отзвук, след като Движението на еколозите започна кампания за намирането на котката. Мика бе открита от служител на летището на самата писта.

Стопанката съобщи щастливата новина в социалните мрежи, уточнявайки, че съпругът ѝ вече пътува обратно за Ларнака, за да прибере любимеца. Авиокомпанията „Сайпръс еъруейз“ предоставя билет за пътуването му.