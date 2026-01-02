Легендарната тенисистка Винъс Уилямс се завръща на Australian Open

Винъс Уилямс ще се върне на корта на Откритото първенство на Австралия, след като получи покана за участие от организаторите. Това ще бъде първото ѝ участие в турнира от пет години насам.

Последният път, когато игра в Мелбърн, беше през 2021 година, когато отпадна във втория кръг. Въпреки че има цели 21 участия в турнира, Винъс никога не е печелила титлата, но два пъти е стигала до финал – през 2003 и 2017 година, като и двата пъти губи от сестра си Серина Уилямс.

„Много съм развълнувана, че се връщам в Австралия. Имам толкова много хубави спомени оттам“, сподели 45-годишната тенисистка.

С участието си тя ще стане най-възрастната състезателка в основната схема на турнира. Досега рекордът се държеше от японката Кимико Дате, която игра на 44 години.

Винъс ще участва и на турнира в Хобарт, който започва на 12 януари, заедно с други известни тенисистки като Барбора Крейчикова и Ема Ръдукану.