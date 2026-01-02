Времето в петък и през уикенда

В петък времето ще бъде предимно слънчево. Следобед на места в Западна България ще има временни увеличения на облачността и слаби превалявания. Ще духа умерен, на моменти по-силен югозападен вятър. Температурите ще са между минус 5 и 10 градуса, а в София около минус 3 сутринта и до 5 градуса през деня.

По Черноморието ще е слънчево с умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7 и 9 градуса, а морската вода ще е с температура между 9 и 11 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време, но с повече облаци следобед. Ще духа силен вятър, а температурите по високите части ще са около минус 4 градуса.

През уикенда времето ще стане по-променливо. В източната част на страната ще се задържи необичайно топло за сезона с температури до 15–16 градуса. В северозападните райони ще започне застудяване, като температурите ще паднат около нулата, а валежите ще преминават от дъжд в сняг. В началото на новата седмица понижението на температурите ще обхване и останалата част от страната.