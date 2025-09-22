БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази
Юрофайтър - изтребител
Снимка: БТА
Слушай новината


Два германски изтребителя Eurofighter от авиобаза Росток-Лааге бяха вдигнати по тревога, след като в международното въздушно пространство над Балтийско море бе засечен неидентифициран самолет без полетен план и без активна радиовръзка, съобщава ДПА, позовавайки се на германските военновъздушни сили.

При визуалната идентификация самолетът се оказал руски разузнавателен Ил-20М, летящ с изключен транспондер — устройство, което предава маршрут, скорост, височина и тип на самолета. Подобни недекларирани полети на руските ВВС в региона се регистрират редовно; Ил-20М са били засичани и на 26 август, и през март тази година.

Инцидентът засили напрежението в Германия. Депутати от различни партии (включително ХДС и СДП) коментират, че повтарящите се провокации налагат по-решителен отговор от НАТО — дори и използване на сила срещу въздушни цели, които игнорират предупрежденията, според някои изказвания.

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
2
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
4
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
6
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Деца

Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна
Незрящият Виктор Асенов измина 93 км с колело по склоновете на Етна
SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ SOS Черно море: „Грийнпийс“ с акция срещу нови сондажи за нефт и газ
Чете се за: 01:32 мин.
Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион Енрике Иглесиас събра над 30 000 души на националния стадион
Чете се за: 01:15 мин.
Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън
Чете се за: 01:20 мин.
Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака
Чете се за: 00:55 мин.
Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк "Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Португалия признава държавата Палестина
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ