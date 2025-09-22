Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море



Два германски изтребителя Eurofighter от авиобаза Росток-Лааге бяха вдигнати по тревога, след като в международното въздушно пространство над Балтийско море бе засечен неидентифициран самолет без полетен план и без активна радиовръзка, съобщава ДПА, позовавайки се на германските военновъздушни сили.

При визуалната идентификация самолетът се оказал руски разузнавателен Ил-20М, летящ с изключен транспондер — устройство, което предава маршрут, скорост, височина и тип на самолета. Подобни недекларирани полети на руските ВВС в региона се регистрират редовно; Ил-20М са били засичани и на 26 август, и през март тази година.

Инцидентът засили напрежението в Германия. Депутати от различни партии (включително ХДС и СДП) коментират, че повтарящите се провокации налагат по-решителен отговор от НАТО — дори и използване на сила срещу въздушни цели, които игнорират предупрежденията, според някои изказвания.