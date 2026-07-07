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„Прогресивна България” предлага промени в Изборния кодекс

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Снимка: БГНЕС
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ПГ „Прогресивна България” внася за обсъждане в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Предлага се отпадането на гласуването с хартиени бюлетини и въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секции с под 300 избиратели, секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращите се извън страната плавателни съдове под български флаг.

С въвеждане само на машинно гласуване положителните резултати ще са в няколко насоки: изборният процес ще стане по-бърз, няма да има недействителни бюлетини, протоколите ще станат по-опростени и ще се попълват по-лесно от секционните избирателни комисии, ще се избегнат грешките при двойното броене и отчитане на резултатите от гласуване с хартиени бюлетини и с машинни, след края на изборния ден резултатите ще се обработват много по-бързо от всички комисии. С измененията се предлага след края на изборния ден избирателните комисии да броят контролните разписки като гаранция за законност и честност на изборите.

Удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване ще се извършва вместо от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, от Министерството на вътрешните работи съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Предлага се още Министерството на вътрешните работи да извършва проверки на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете. Отменя се ограничението на броя на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства, които могат да се образуват извън държавите членки на Европейския съюз. Според вносителите забраната за разкриване на повече от 20 секции в страни извън ЕС нарушава конституционните права на българските граждани, основно в държави като Турция, Великобритания и Канада и др., и поради тази причина трябва да бъде премахната.

Възстановява се правилото за 31 многомандатни изборни района за провеждане на избори и отпадането на многомандатен район “чужбина”. С промените се регламентират правомощията на председателя на Централната избирателна комисия, тъй като понастоящем статутът на председателя на комисията не е уреден въобще в отклонение от законовата уредба на всички останали комисии.

Засилва се ролята и дейността на обучителните звена на ЦИК. Целта е уменията и качеството на работа на членовете на избирателни комисии, предложени политическите партии и коалиции, да се подобри чрез подготовка, като след полагане на изпит за придобиване на сертификат, те ще имат предимство при включване в състава на различни избирателни комисии. Предвижда се ЦИК да води публичен регистър на успешно обучените лица, структуриран по общини. Това ще осигури прозрачност при подбора на членовете на избирателните комисии, ще улесни политическите партии и коалиции при определянето на техните представители и ще насърчи включването на лица с доказана подготовка в изборния процес.

Предлага се още социалните мрежи фейсбук, туитър и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато нарушаването на разпоредбите на Изборния кодекс за неправомерно оповестяване на резултати от социологически проучвания до 20.00 ч. на изборния ден. Тези нарушения на правилата на Изборния процес оказват негативно въздействие върху решенията на избирателите и могат да доведат до изкривяване на вота им. Подобна забрана за оповестяване на данни от социологическите проучвания в изборния ден е предвидена в други държави членки на Европейския съюз. Предвижда си и увеличение на размера на глобите и имуществените санкции, тъй като предвидените такива понастоящем не са препятствие за нарушителите.

#"Прогресивна България" #Изборен кодекс #промени

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