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Домашни кучета нахапаха жестоко жена в Самоков, собственикът е избягал

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Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа

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Около 16.00 часа вчера в РУ – Самоков е постъпил сигнал, че жена е била нападната от кучета на ул. „Цар Борис III“. Незабавно на място са били изпратени полицейски служители.

Изяснено е, че докато се разхождала по улицата, тя е била нападната от две кучета, водени от мъж. Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и гушата.

Собственикът на животните, който междувременно е напуснал местопроизшествието, бързо е установен и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.

#ухапана от куче #самоков #кучета

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