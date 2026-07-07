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И днес сигнали за взривни устройства са подадени в различни институции в цялата страна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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И днес сигнали за взривни устройства са подадени в различни институции в цялата страна
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Нови сигнали за поставени взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Органите на реда извършват съответните действия по процедура.

В понеделник, 6 юли, беше съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Видин, Хасково, Софийска област, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана и Габрово.

Заплахите бяха получени преди обед по електронните пощи на институциите.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен за Съдебната палата в София около 10.30 часа, съобщиха за от съда. Служителите и посетителите са изведени, започнала е проверка.

Отново има постъпили злоумишлени сигнали и към Община Варна и Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна за поставени взривни устройства. Сигнали са постъпили и към болнични заведения, допълват от полицията.

Заплашително писмо за поставено взривно устройство предизвика суматоха и в Съдебната палата в Бургас. Сградата обаче не беше евакуирана, не бяха прекъснати и съдебните заседания, които текат в момента.

Съдебната палата в Стара Загора е затворена до 14.00 ч. заради получено злоумишлено съобщение за поставено взривно устройство, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд. Всички институции, помещаващи се в сградата, са преустановили дейността си.

Получен е сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Община Благоевград, съобщиха от пресцентъра на Общината. На място служители на МВР извършват проверка. Към момента не се налага евакуация на сградата и работата на общинската администрация продължава.

Магистрати, съдебни служители и граждани бяха изведени за кратко от Съдебната палата в Смолян заради получена за втори ден заплаха за поставено взривно устройство. Съобщението за това е изпратено на електронните пощи на Окръжния съд и Окръжната прокуратура.

Два сигнала за поставени взривни устройства са получени по електронната поща в началото на работния ден в Окръжния съд в Монтана и в дирекция „Социално подпомагане“ в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Служителите, които работят в Съдебната палата и в сградата на социалната дирекция, както и в разположената в съседство с нея данъчна служба на Община Монтана, са били изведени. Сградите са претърсени, взривни устройства не са намерени.

В Плевен са получени четири злонамерени сигнала за поставени взривни устройства в сградите на четири институции. Това съобщиха от МВР. Сигналите са получени по електронна поща и са били за взривни устройства в сградите на Общината, Съдебната палата, болницата и социалното подпомагане. Институциите продължават работата си в нормален режим.

Втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч са получени сигнали за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналите отново са получени на електронните пощи. Извършва се проверка от полицейски служители в сградите на Областната администрация, Съдебната палата и Дом „Преслав“.

Сигнали за заплахи за поставени взривни устройства в сградите на няколко институции в Русе са получени днес. Изпратени са екипи на полицията, които извършват проверка по законовата процедура.

Имейли за поставени взривни устройства са получени и днес в някои институции в област Разград. Проверки се извършват в сградите на Съдебната палата, Окръжна прокуратура, Дирекция "Социално подпомагане" в Разград и в Многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат. Болницата няма да бъде евакуирана. На някои места работният процес е възстановен след извършване на проверките.

Снимки: БТА

Има получени сигнали по имейл за поставени взривни устройства в няколко институции в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. В съобщението пише, че се извършват действия по установена процедура при получаване на подобни сигнали.

За втори пореден ден бе отправена бомбена заплаха срещу Съдебната палата в Хасково. Сигнал за поставено взривно устройства е бил получен около 10.30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Сформирана е била незабавна проверка, при която не е било установено нищо нередно. След това намиращите се в сградата институции на Окръжния и Районния съд, на Окръжна и Районна прокуратура са продължили работата си.

В понеделник, 6 юли, бяха получени сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Видин, Хасково, Софийска област, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана и Габрово.

#сигнали за бомби #МВР

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