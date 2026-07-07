Нови сигнали за бомби във Варна и Бургас

В Община Варна, Данъчната дирекция и няколко болнични заведения днес отново са получени злоумишлени сигнали за бомбена заплаха. Служителите и посетителите се евакуират от сградите.

Заплашително писмо за поставено взривно устройство предизвика суматоха и в Съдебната палата в Бургас. Сградата обаче не беше евакуирана, не бяха прекъснати и съдебните заседания, които текат в момента.

Екипи на полицията, заедно със служители на Съдебна охрана претърсват сградата на съда, за съмнителни предмети.

По темата работят Светлана Ганчева и Давид Сукнаров