И днес сигнали за бомби в редица институции в Благоевград

Сигнали за бомби са получени преди около час в няколко институции в Благоевград – Община Благоевград, Агенцията по заетостта в града и съда.

И на трите места заплахите са получени по имейл и са за поставени взривни устройства. Веднага е извършена щателна проверка от екипи на полицията.

Работещите и посетителите в сградата на Община Благоевград не са евакуирани, не е спирала и работата на администрацията.

Заради заплахата за кратко е спряла работа Агенцията по заетостта в Благоевград.

В Съдебната палата, след извършена проверка от страна на полицията, достъпът до сградата е възстановен, след като за няколко минути се е наложила евакуация на работещите и посетителите. От институцията уточниха за БНТ, че по протокол при бомбена заплаха насрочените дела за деня не се спират, а при необходимост се разглеждат в други сгради.

Днешната заплаха е втора поредна, отправена към съда в Благоевград, след като и вчера беше получена такава, отново по имейл.