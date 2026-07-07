БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

И днес сигнали за бомби в редица институции в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
сигнал бомба благоевград
Слушай новината

Сигнали за бомби са получени преди около час в няколко институции в Благоевград – Община Благоевград, Агенцията по заетостта в града и съда.

И на трите места заплахите са получени по имейл и са за поставени взривни устройства. Веднага е извършена щателна проверка от екипи на полицията.

Работещите и посетителите в сградата на Община Благоевград не са евакуирани, не е спирала и работата на администрацията.

Заради заплахата за кратко е спряла работа Агенцията по заетостта в Благоевград.

В Съдебната палата, след извършена проверка от страна на полицията, достъпът до сградата е възстановен, след като за няколко минути се е наложила евакуация на работещите и посетителите. От институцията уточниха за БНТ, че по протокол при бомбена заплаха насрочените дела за деня не се спират, а при необходимост се разглеждат в други сгради.

Днешната заплаха е втора поредна, отправена към съда в Благоевград, след като и вчера беше получена такава, отново по имейл.

# Благоевград #сигнал за бомба #бомбена заплаха

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
2
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
3
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
4
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК – Бургас
5
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
6
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Криминално

Нови сигнали за бомби във Варна и Бургас
Нови сигнали за бомби във Варна и Бургас
Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 00:32 мин.
Издирването на Наталия: Повече от седмица продължава търсенето на момичето Издирването на Наталия: Повече от седмица продължава търсенето на момичето
Чете се за: 00:45 мин.
Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста
Чете се за: 00:52 мин.
Вече седмица в неизвестност: Издирването на 11-годишната Наталия продължава Вече седмица в неизвестност: Издирването на 11-годишната Наталия продължава
Чете се за: 04:00 мин.
Бомбена заплаха и в Казанлък Бомбена заплаха и в Казанлък
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“
Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Авторът на "Черната писта" освети над 605 млн. лв. съмнителни разходи в здравеопазването с нова платформа Авторът на "Черната писта" освети над 605 млн. лв. съмнителни разходи в здравеопазването с нова платформа
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Забранено скачането: Рисковете от неспазване на предупреждението за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Нови сигнали за бомби във Варна и Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Актуализацията на пенсиите: Осъвременени са с 7,8% по швейцарското...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Григор Димитров: Мечтата за титла от Големия шлем все още е жива
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ