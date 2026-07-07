За втори ден: Евакуираха Съдебната палата в Пазарджик заради сигнал за бомба

За втори пореден ден Съдебната палата в Пазарджик беше евакуирана заради сигнал за поставено взривно устройство. След извършена проверка от полицията не е открито взривно устройство.

И този път сигналът е постъпил на официалния електронен адрес на Окръжния съд – Пазарджик. Веднага след получаването му магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани бяха изведени от сградата, а районът беше обезопасен от полицейски екипи.

Служителите на МВР са извършили щателна проверка на помещенията в съответствие с утвърдените процедури. Съмнителни предмети или взривно устройство не са открити.