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За втори ден: Евакуираха Съдебната палата в Пазарджик заради сигнал за бомба

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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За втори ден: Евакуираха Съдебната палата в Пазарджик заради сигнал за бомба
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За втори пореден ден Съдебната палата в Пазарджик беше евакуирана заради сигнал за поставено взривно устройство. След извършена проверка от полицията не е открито взривно устройство.

И този път сигналът е постъпил на официалния електронен адрес на Окръжния съд – Пазарджик. Веднага след получаването му магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани бяха изведени от сградата, а районът беше обезопасен от полицейски екипи.

Служителите на МВР са извършили щателна проверка на помещенията в съответствие с утвърдените процедури. Съмнителни предмети или взривно устройство не са открити.

#полицията в Пазараджик #сигнали за бомби #Пазарджик

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