БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

„Троян спортува“, вдъхновен от олимпийската медалистка Лора Христова, ще се проведе за втора поредна година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Тазгодишното издание е на тема „Family edition“ като целта е на 22 и 23 юни в Троян да се забавлява цялото семейство

троян тържествено посрещна лора христова снимки

Празникът на спорта „Троян спортува“, вдъхновен от олимпийската медалистка Лора Христова, ще се проведе за втора поредна година на 22 и 23 юни 2026 г. Тазгодишното издание се нарича „Троян спортува - Family edition“ като целта е да се превърне в незабравимо преживяване за цялото семейство, в което по уникален начин се обединяват спорт, забавление и здравословен начин на живот.

Организатори на спортния фестивал отново са звездата на българския биатлон Лора Христова и Община Троян в партньорство с местни спортни клубове и организации. Програмата предвижда забавления за цялото семейство чрез: интерактивни спортни активности, демонстрации и свободно участие, турнири между родители и деца, детски зони и анимация, музика и социална атмосфера. По тази начин всеки един ще може да се включи в заниманията, независимо от възраст и подготовка.

„С фестивала на спорта „Троян спортува - Family edition“ искаме да насърчим към активен начин на живот, да мотивираме децата и младите хора да изберат своя спорт и да започнат да тренират, да популяризираме местните спортни клубове, да покажем Троян като атрактивна спортна дестинация“, отбеляза олимпийската медалистка от Милано-Кортина 2026 Лора Христова.

Локациите на „Троян спортува - Family edition“ тази година са: лесопарк „Турлата“, стадион „Чавдар“, спортна зала „Троян“, тенис кортовете в Троян и Орешак, река Осъм.

В зоните за спорт всеки посетител на „Троян спортува - Family edition“ ще може да проследи демонстрации, както и да се включи в тренировки със спортисти от клубове като: Ски-тенис клуб „Троян“ (предвижда се турнир по тенис двойки родител и дете в село Орешак), Тенис клуб „Троян“, Волейболен клуб „Троян Волей“, Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“, Спортен клуб по ориентиране „Хемус“, Клуб по биатлон „Амбарица“, Клуб по джудо и самбо „Чавдар”, футболните клубове „Троян“ и „Чавдар“, Баскетболен клуб „Чавдар“.

Ще се проведат също йога практики с Цветанка Босева, Лора Ковачева и Ивелина Василкова, кръгова тренировка със Станислав Анастасов, занимания по стрелба с лък с Недялко Арабаджиев, спининг - интензивна кардио тренировка с Павлета Петрова, демонстрация на бойната техника grappling и бразилско жиу-жицу с Кирил Керинков, зумба с Виктория Найденова, Kango Jumps с Виктория Дундева, Street Fitness & Parkour, дартс, щафета, кану-кая по река Осъм, демонстрации от Планинска спасителна служба - Троян и др.

В зоната за „Health & Lifestyle“ ще бъдат представени продукти и услуги, свързани със здравословен начин на живот. Ще има и зона за забавления с DJ и музикална програма, както и още много приятни изненади.

#"Троян спортува" #Лора Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
1
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви
3
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
4
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за катастрофата с автобус на „Челопешко шосе“
5
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за...
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе“ показва проблеми с видимостта и инфраструктурата
6
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
3
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Още

Спортни новини 09.06.2026 г., 06:30
Спортни новини 09.06.2026 г., 06:30
Над 70 деца се включиха в първото издание на спортно-патриотичния лагер "Юнашки игри" Над 70 деца се включиха в първото издание на спортно-патриотичния лагер "Юнашки игри"
Чете се за: 01:05 мин.
Спортни новини 08.06.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 08.06.2026 г., 20:50 ч.
Петима състезатели ще представят България на европейското първенство по кану-каяк Петима състезатели ще представят България на европейското първенство по кану-каяк
Чете се за: 00:45 мин.
Енчо Керязов награди медалистите от европейките първенства по борба до 15 и до 17 години Енчо Керязов награди медалистите от европейките първенства по борба до 15 и до 17 години
Чете се за: 03:00 мин.
Министър Енчо Керязов награди медалистите от европейските първенства по спортна стрелба Министър Енчо Керязов награди медалистите от европейските първенства по спортна стрелба
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова: БНТ търси не просто град-домакин – търси град-партньор
Милена Милотинова: БНТ търси не просто град-домакин – търси...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе" Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Новият състав на ЦИК: Президентът Йотова провежда консултации с...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нови разкрития по казуса "Баба Алино": Незаконни...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ескалацията в Близкия изток: Израел и Иран обявиха край на...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ