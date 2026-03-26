13-годишно дете е в тежко състояние след инцидент с тротинетка

13-годишно момче от Бургас е настанено в болница със сътресение на мозъка и опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка.

Произшествието е станало на вчера около 20:50 ч. в бургаския квартал „Банево“. Детето е загубило контрол над превозното средство, след като е навлязло в неравност на пътя, и е паднало на пътното платно.

Пострадалото момче е откарано и настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас. Установено е, че по време на инцидента то е управлявало електрическото превозно средство в тъмната част на денонощието без предпазна каска.