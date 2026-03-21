Около 20 - 30% от хората по света имат проблеми със съня, а нарушенията на съня са над 50 вида, каза проф. Иван Стайков – заместник-председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник. Проф. Стайков говори при откриването на седмата Научно-практическа конференция, посветена на Световния ден на съня. Тя е под мотото: "Спете добре, живейте по-добре". Конференцията е под егидата на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Огромна част от живота ни преминава в сън, спим около 20 - 25 години, каза проф. Стайков. Нарушението на съня и бодърстването са едни от най-честите проблеми в ежедневието и са засегнати от 20 до 30% от общата популация. Нарушенията на съня са над 50 вида, те са много разнообразни, обясни той. По думите му няма специалност, която да бъде изцяло посветена само на медицина на съня, в нея влизат неврология, психиатрия, кардиология, пулмология, ендокринология и дентална медицина.

Качественият сън може да намали риска от артериална хипертония, мозъчно-съдови инциденти, когнитивни нарушения, свързани с възрастта, тревожност, депресия и е с най-висок приоритет в нашето ежедневие, отбеляза още проф. Иван Стайков.

Стресът е един от основните фактори, причиняващи главоболие и нарушение на съня, заяви доц. Пенчо Колев – председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Инсомнията и сънната апнея са най-често срещаните разстройства на съня, съпроводени с главоболие. Инсомнията е чест симптом при пациенти с хронично главоболие. Лечението на нарушението на съня води до подобрение на главоболието. Сънят може да има облекчаващо действие върху мигрена, особено при деца, обясни доц. Колев.

Хората, които спят по-малко, по-често се оплакват от пристъпи от главоболие, в сравнение с тези, които спят по-дълго. Съществува реципрочна връзка между главоболието и съня. Въпреки установената връзка между главоболието и съня, все още не са доказани точните патогенетични механизми на тези взаимодействия. Добрата сънна хигиена намалява честотата на мигренните пристъпи , а лечението на хронично главоболие намалява честотата на нарушенията на съня, каза още доц. Пенчо Колев.