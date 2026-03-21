Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
20-30% от хората по света имат проблеми със съня

Нарушенията на съня са над 50 вида и засягат милиони

Около 20 - 30% от хората по света имат проблеми със съня, а нарушенията на съня са над 50 вида, каза проф. Иван Стайков – заместник-председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник. Проф. Стайков говори при откриването на седмата Научно-практическа конференция, посветена на Световния ден на съня. Тя е под мотото: "Спете добре, живейте по-добре". Конференцията е под егидата на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Огромна част от живота ни преминава в сън, спим около 20 - 25 години, каза проф. Стайков. Нарушението на съня и бодърстването са едни от най-честите проблеми в ежедневието и са засегнати от 20 до 30% от общата популация. Нарушенията на съня са над 50 вида, те са много разнообразни, обясни той. По думите му няма специалност, която да бъде изцяло посветена само на медицина на съня, в нея влизат неврология, психиатрия, кардиология, пулмология, ендокринология и дентална медицина.

Качественият сън може да намали риска от артериална хипертония, мозъчно-съдови инциденти, когнитивни нарушения, свързани с възрастта, тревожност, депресия и е с най-висок приоритет в нашето ежедневие, отбеляза още проф. Иван Стайков.

Стресът е един от основните фактори, причиняващи главоболие и нарушение на съня, заяви доц. Пенчо Колев – председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Инсомнията и сънната апнея са най-често срещаните разстройства на съня, съпроводени с главоболие. Инсомнията е чест симптом при пациенти с хронично главоболие. Лечението на нарушението на съня води до подобрение на главоболието. Сънят може да има облекчаващо действие върху мигрена, особено при деца, обясни доц. Колев.

Хората, които спят по-малко, по-често се оплакват от пристъпи от главоболие, в сравнение с тези, които спят по-дълго. Съществува реципрочна връзка между главоболието и съня. Въпреки установената връзка между главоболието и съня, все още не са доказани точните патогенетични механизми на тези взаимодействия. Добрата сънна хигиена намалява честотата на мигренните пристъпи , а лечението на хронично главоболие намалява честотата на нарушенията на съня, каза още доц. Пенчо Колев.

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на войната, 92% са били прехванати
4
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
5
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с...
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
6
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
6
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...

Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот 44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
Чете се за: 02:17 мин.
Рано ли е за смяна на гумите? Експерти със съвети заради променливото време през април Рано ли е за смяна на гумите? Експерти със съвети заради променливото време през април
Чете се за: 03:27 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април "Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
Заразените деца с морбили в Бяла Слатина не са били ваксинирани Заразените деца с морбили в Бяла Слатина не са били ваксинирани
Чете се за: 01:12 мин.
След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ
Чете се за: 00:57 мин.

44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
44 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
Близък изток
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ) Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, има загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до урните на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
Общество
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
