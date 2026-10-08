33 души са загинали при руски удари в Украйна

Поне 30 души са загинали при руски удари в Краматорск, съобщи областният управител на Донецка област Вадим Филашкин. При атаката има и ранени. При други атаки в Киев са загинали трима души и 13 са ранени.

"Русия нахлува на украинска земя, носейки смърт. Тя нанася удари по нашите градове, убива нашите хора и всеки ден умножава престъпленията си. За това няма и не може да има никакво оправдание," написа Вадим Филашкин в пост в Телеграм.

Филашкин призовава всички украинци, които все още са в Донецка област, да се евакуират в по-безопасни региони на Украйна.

Броят на жертвите от вчерашната серия от руски атаки с ракети и дронове по украински градове достигна поне 32 души, включително деца. Повредени са жилища, индустриална и енергийна инфраструктура. Един от енергийните доставчици в Киев въведе днес аварийни прекъсвания на електрозахранването. Те са по нареждане на националния оператор "Укренерго" заради руските удари по електроенергийната мрежа на страната.