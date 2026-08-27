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51-годишната Оксана Чусовитина продължава да пише история в спортната гимнастика

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Спорт
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Легендарната узбекистанка ще участва на своето световно първенство №18

годипната оксана чусовитина продължава пише история спортната гимнастика
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На 51 години Оксана Чусовитина продължава да пише история в спортната гимнастика. Легендарната узбекистанска гимнастичка официално ще участва на 18-ото си Световно първенство, което ще се проведе в Ротердам от 17 до 25 октомври. Участието ѝ е потвърдено от Световната федерация по гимнастика.

Чусовитина си осигури място на шампионата след участието си на Азиатското първенство през юни, където представяше Узбекистан.

В колекцията си Оксана Чусовитина има 11 медала от световни първенства - три златни, четири сребърни и четири бронзови. Световните ѝ титли са от 1991-а на земя и в отборното състезание, както и на прескок през 2003-а. Особено впечатляващо е представянето ѝ на прескок – девет от световните ѝ отличия са на този уред.

Олимпийската история на Чусовитина също е уникална. Тя е участвала на осем олимпийски игри - от Барселона през 1992-а до Токио през 2020-а. В Барселона печели злато с Обединения отбор в отборното състезание, а на Игрите в Пекин през 2008 г., вече състезавайки се за Германия, завоюва сребро на прескок.

На европейската сцена Чусовитина има четири медала - една титла и три сребърни отличия. Европейското ѝ злато е на прескок от 2008 г. в Клермон-Феран, а сребърните медали са от 2007, 2011 и 2012 година.

Пред Чусовитина обаче има още една голяма цел - Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а.. Ако успее да се класира, тя ще запише девето олимпийско участие и ще продължи да увеличава един от най-впечатляващите рекорди в историята на спорта.

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