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Пистата "Имола" е фаворит да замести Катар във Формула 1

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Спорт
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Италианското трасе не е приемало надпревара от най-престижния автомобилен шампион от 2023.

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Пистата "Имола" в Италия е основен фаворит да организира предпоследното Гран при за сезона във Формула 1, пише Моторспорт. Италианското трасе не е приемало надпревара от най-престижния автомобилен шампион от 2023, но ръководството търси спешни мерки предвид продължаващия конфликт в Близкия изток.

Според информациите състезанието ще бъде прието от "Имола" с името и финансирането от Катар, което би трябвало да задоволи и двете страни. Италианците ще получат второ Гран при за годината без да похарчат и цент, докато катарците ще приберат парите от билети и маркетинг. Очаква се финалното решение да бъде взето между надпреварите в Мадрид и Баку през месец септември.

"Имола" не е приемала състезание от 2023, когато регионът бе ударен от природно бедствие.

По-късно днес българският пилот Никола Цолов ще направи първите си тестове на болид от Формула 1 именно на "Имола". Българинът ще кара болида на Рейсинг Булс от 2025 (VCARB 02 ) на италианското трасе, а титулярите на отбора за Формула 1 Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще бъдат с тазгодишната версия (VCARB 03). Цолов има за задача да покрие условията за Суперлиценз - поне 300 км на "Имола" или 62 обиколки.

#Писта "Имола" #Формула 1 сезон 2026

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