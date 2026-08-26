България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 20 години продължи победния си ход в европейската квалификация в София. Селекцията на Венцислав Симеонов постигна драматичен успех с 3:2 (25:18, 25:13, 21:25, 22:25, 15:7) над Сърбия в зала "Христо Ботев“.

Българите започнаха срещата по отличен начин и доминираха в първите два гейма. Съперникът не успя да достигне границата от 20 точки в нито една от частите, а домакините поведоха убедително с 2:0 след 25:18 и 25:13.

Сърбия обаче отказа да се предаде. Гостите подобриха представянето си и успяха да върнат интригата след 25:21 в третия гейм. Последва още една оспорвана част, спечелена от сърбите с 25:22, и така победителят трябваше да бъде определен в тайбрек.

В решителния пети гейм България отново показа най-доброто от играта си. "Трикольорите“ поведоха с 5:2, след това увеличиха преднината си до 10:5 и не позволиха нов обрат. Сериозното превъзходство в атака донесе категоричното 15:7 и крайния успех след 113 минути игра.

Голямата фигура за България беше Александър Манушев, който реализира 26 точки. Мартин Татаров също имаше ключова роля за победата и завърши с 16 точки. За Сърбия най-резултатен бе Сергей Цвиткович с 12.

Така България вече има две победи от два мача и 5 точки, с които заема първото място във временното класиране преди срещата между Русия и Турция.

Следващото предизвикателство за младите български волейболисти е в четвъртък, когато България ще се изправи срещу Турция в третия си двубой от квалификационния турнир.