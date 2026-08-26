Шампиони и млади надежди на българското таекуондо обединяват сили в Кранево

Някои от най-успешните млади състезатели в българското таекуондо ще се съберат на съвместен подготвителен лагер в Кранево. От 30 август до 6 септември комплекс „Аква Лайф“ ще бъде домакин на представители на СК Ахил и Таекуондо Фитнес НСА, сред които европейски и балкански шампиони и медалисти от престижни международни турнири.

Двете школи ще обединят сили в едноседмична подготовка, включваща двуразови тренировки, технически и тактически занимания, спаринги, физическа подготовка и възстановяване. Основната цел е състезателите да натрупат допълнителен опит и да се подготвят максимално добре за предстоящите международни надпревари.

СК Ахил ще пристигне в Кранево с част от водещите имена на българското таекуондо. Сред тях са европейският шампион за юноши Станислав Митков, както и Християн Георгиев, Ерика Карабелева, Дея Пеева, Владислав Кръстев и Калоян Иванов, които вече имат сериозен опит и отличия от големи първенства.

Към тях ще се присъединят и някои от перспективните таланти на клуба – европейският шампион за деца Йоан Койнарски, сребърната медалистка от Подгорица Open G1 Ивайла Христова, бронзовата медалистка от Австрия Open G1 Ния Григорова, Виктория Кулишева, която има сребро от финала на Гран При, и Николай Яначков, завършил втори на Балканската купа в Дупница през 2025 година.

Силен състав ще представи и Таекуондо Фитнес НСА. Балканският шампион Божидар Иванов пристига след впечатляваща серия, в която спечели три медала от турнири от G-ранкинг само в рамките на десет дни. Част от лагера ще бъде и Делян Вийет, заслужил директна квота за финала на Гран При.

Сред останалите имена са европейската шампионка за деца Вяра Генова, европейската вицешампионка Дарина Мтан, балканските шампиони Олег и Лъчезар Таков, както и балканските вицешампионки Саманта Стефанова и Алара Казас.

Освен чисто спортната подготовка, лагерът ще позволи на състезателите от двете школи да работят с различни партньори и да обменят опит в среда, максимално близка до тази на големите турнири.

Събирането в Кранево ще бъде важна част от подготовката за следващите международни изпитания, като на едно място ще тренират както вече утвърдени шампиони, така и част от младите надежди на българското таекуондо.