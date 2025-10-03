"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Община Царево (ОБЗОР)

В цялата община Царево е обявено бедствено положение. Системата BG-ALERT предупреди хората за затворен път между Царево и Созопол. Водната стихия предизвика много разрушения на инфраструктурата. В Царево имаше и евакуация.

Приливната вълна е нахлуха в домовете на хората през нощта. Разказват, че водата е дошла изведнъж.

Данчо Маринов: "Ад, ад беше. Добре, че в 2:00 ч. станахме и тръгнахме към пожарната, нямаше начин."

Тинка Крайчева: "Цялото дере излезе водата навън и се надводни. Дойде от реката и влезе вътре в къщата. Щеше да се срути, тя е изронена направо отдолу е издълбана."

Хората са били настанени в сградата на пожарната, заедно с това семейство, изведено през прозорците от пожарникарите. Но казват, че дължат живота си на 6-месечното им куче.

Бехтин Хасан: "Той ни отърва. Те спяха. Кучето скимтеше, че го чух и викам чакай да стана да видя какво става. Гледам наводнение. Откачих го, прибрах го горе на терасата и цяла вечер от 3:00 ч. до сутринта сме били на терасата."

Водата отнесе мостове, разруши пътища и превърна улиците в реки, а автомобилите в безразборно плаващи лодки.

Тодор: "Водата беше много висока. Тези всичките коли бяха паркирани ей там, където е жълтата кола. Носеше ги, влачеше ги, много силна вода."

Сериозни ще ти и по множество търговски обекти. Този сервиз, възстановен наскоро от бедствието преди 2 години, днес отново е опустошен.

Цанко Илиев, отговорник на автосервиз: "В офиса – няма нищо вътре. Сейфът го няма. Той е голям сейф. Няма го. Сега слязоха надолу да търся, обаче….документи, пари…

Мъж, попаднал в капана на водата, е бил спасен от пожарникарите минути преди приливната вълна да го погълне.

гл. инспектор Кирил Киряков, началник на пожарната в Царево: "На моста щеше да стане трагедия като предния път. Успяхме да го изкараме навреме. Тръгва да преминава с автомобила, закъсва, както предния път. Но този път е имал късмет, ние сме били малко по-бързи. Изкарахме го, не го завлече водата просто."

От Община Царево уверяват, че деретата са били почистени, но количеството дъжд е било рекордно.

Марин Киров, кмет на Община Царево: "Нашата инфраструктура не е подготвена за такива дъждове. Водата идва от не урбанизирани територии от гората. Има необходимост от спешна корекция на цялото речно дере от устието на река Черна до село Изгрев. И след бедствието сме го подавали няколко пъти към държавата като обект за възстановяване – средства не са отпускани." Радослав Статев: "Всеки дъжд е едно и също. Беше окопано дерето на рекичката – ето първият дъжд преля и абсолютно всичкото ми имущество отново е тотал щета."

снимки: БГНЕС

Тепърва предстои описването на щетите, които са за милиони левове.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров