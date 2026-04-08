Акция на ИАРА: Намериха над 300 кг риба в бракониерски мрежи в язовир "Мандра" край Бургас

Близо 1000 метра бракониерски мрежи извадиха инспектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от язовир "Мандра" при рутинна проверка с патрулна лодка. Във водите са открити 20 закотвени хрилни мрежи, поставени в работно положение. В тях е имало значително количество уловена риба – около 200 килограма сребриста каракуда, 100 килограма платика, както и 5 кг сом и шаран с общо тегло 25 кг.

След акцията инспекторите иззеха незаконните съоръжения, а уловената риба – над 300 килограма, беше върната обратно във водите на язовира.

Проверките в района продължават с цел ограничаване на бракониерството и опазване на рибните ресурси.