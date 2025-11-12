Актрисата Гал Гадот спечели израелската награда "Генезис"

Актрисата Гал Гадот беше удостоена с израелската награда "Генезис" в знак на признание за силната ѝ подкрепа за страната в момент, когато много хора от развлекателната индустрия я критикуват заради войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.

Описвайки себе си като "горда еврейка и горда израелка", звездата от филма "Жената чудо", която понякога е плащала лична цена за своята подкрепа, каза, че ще дари наградата от 1 милион долара на организации, ангажирани с подпомагането на Израел да се възстанови от травмата на двугодишната си война срещу Хамас.

"Генезис", наречена "Еврейската Нобелова награда" от списание "Тайм", се присъжда всяка година на личност за професионални постижения, принос към човечеството и ангажираност към еврейските ценности.

Победителите са дарявали наградата за насърчаване на каузи, близки до сърцата им, като борба с антисемитизма, подпомагане на правата на жените или борба за икономическа справедливост.

Сред предишните носители на наградата "Генезис" са бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, актьорът Майкъл Дъглас, цигуларят Ицхак Пърлман, скулпторът Аниш Капур, режисьорът Стивън Спилбърг, главният изпълнителен директор на "Пфайзер" Алберт Бурла, певица и актриса Барбра Стрейзанд, припомня агенцията.