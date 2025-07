Ал-Хилал изхвърли Манчестър Сити в първата голяма победа под ръководството на Индзаги

Саудитският Ал-Хилал взе първия си голям скалп под ръководството на новия си треньор Симоне Индзаги. "Лидерите" отстраниха английския Манчестър Сити в един луд мач, завършил 4:3 след продължения на "Къмпинг Уърлд Стейдиъм“ в Орландо, Флорида.

Ал-Хилал повеждаше на три пъти по пътя към успеха, който праща саудитският отбор в четвъртфиналите, където ще се изправи срещу другата сензация по-рано от деня - Флуминензе (Бразилия), който елиминира бившия тим на Индзаги Интер (Италия).

"Гражданите" пък слагат край на един изключително разочароващ за тяхните стандарти сезон, в който остават с един единствен трофей - този от Къмюнити Шийлд в началото на 2024/2025.

Манчестър Сити доминираше изцяло през първото полувреме, като още в 9-ата минута тяхното превъзходство бе узаконено с попадение. Капитанът Бернардо Силва откри резултата от близко разстояние, но голът бе оспорван дълго време от "лидерите", които смятаха, че е имало игра с ръка в хода на нападението. Главният съдия Хесус Валенцуела обаче не промени решението си, като това бе началото на редица спорни решения от венецуелеца.

9' Bernardo Silva scores a controversial goal but VAR confirms it



MCI 1-0 HIL



9' Bernardo Silva scores a controversial goal but VAR confirms it

MCI 1-0 HIL

Ал-Хилал излезе преобразен през втората част и след само 7 минути игра вече пое лидерството. Първо Маркъс Леонардо се разписа в 48-ата, а след това друг бразилец - Малком, реализира пълния обрат в 52-ата.

"Гражданите" обаче не оставиха радостта на съперника да трае дълго и норвежката суперзвезда Ерлинг Холанд възстанови равенството само три минути по-късно.

Докрая на редовното време и двата тима имаха претенции към арбитъра от Венецуела, като първо саудитите можеха да получат дузпа на два пъти в 60-ата и 69-ата минута, а в самия край на полувремето ролите се обърнаха и англичаните претендираха за наказателен удар, но Валенцуела остана безмълвен и в трите ситуации.

Така се стигна до продължение, в което "лидерите" си върнаха лидерството чрез бившият защитник на Наполи и Челси Калиду Кулибали в 94-ата минута, но влезлият като резерва малко по-рано Фил Фоудън изравни за втори път.

Точка на спора сложи Маркъс Леонардо с втория си гол в 113-ата минута. Бразилецът добави топката в мрежата на Едерсон след спасен удар с глава от Сергей Милинкович-Савич.