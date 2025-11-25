БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 02:25 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Алберт Попов: Целта е да съм във върхова форма на Олимпийските игри

Смятам, че серия от класирания в топ 10 е напълно реалистична, каза алпиецът.

Алберт Попов
Снимка: Startphoto.bg
Водещият български алпиец Алберт Попов очерта ясна цел пред себе си за сезон 2025/26: постоянство в топ 10. Слаломистът вече даде заявка с впечатляващото девето място в Гургл и призна, че работи целенасочено пиковата му форма да съвпадне с Олимпийските игри в Милано и Кортина през февруари.

„Сезонът тръгна, два старта са зад гърба ми. Летният период ми беше изключително силен, а подготовката на сняг мина по план. Обикновено в първите състезания човек още търси усещането, но аз се чувствам стабилен и уверен. Във втория манш в Гургл показах на какво съм способен и това ми дава спокойствие преди следващите стартове. Смятам, че серия от по-консистентни класирания в топ 10 е напълно реалистична. Това е и голямата ми цел за сезона. И, разбира се, върхът трябва да бъде Олимпиадата“, сподели Попов, който миналата зима в Мадона ди Кампильо записа първата си победа в кариерата в Световната купа.

Алпиецът вярва, че е още по-силен от миналата година, въпреки колосалната конкуренция.

„В моя спорт няма по-тясно подреждане. В последния старт 30 човека бяха в рамките на 1.40 секунди – това е война. И точно в тази война смятам, че съм по-добър от миналия сезон. Винаги съм имал самочувствие, а сега — още повече“, добави скиорът.

Попов разкри и че подготовката не е изцяло променена, но е обогатена с тестове на нов материал.

„Аз съм най-ниският състезател в целия тур и настройките, които работят при мен, рядко стават за другите. Но вярвам, че сме уцелили формулата“, каза Попов.

Алпиецът коментира и деликатния въпрос с евентуалното участие на България без знаме и химн на Олимпийските игри — сценарий, който е възможен заради кризата с двете ръководства на БОК.

„Не бива да се стига дотам. Това би било удар по всички нас. Трябва да се намери решение, за да имаме български флаг и български химн на най-големия форум“, категоричен е Попов.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 # Алберт Попов

