Александър Донски е на полуфинал на двойки в Портигалия

Българският тенисист Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 75" в Брага (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) надделяха в оспорван мач над вторите поставени в схемата Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна) със 7:6 (4), 7:6 (8) след почти два часа игра.

Българинът и сърбинът пропиляха ранен аванс от 4:1 гейма, но все пак стигнаха до успеха в последвалия тайбрек на първия сет, в който реализираха серия от четири поредни точки, за да поведат в резултата. Във втората част отново се стигна до тайбрек, а Донски Латинович дръпнаха 6:2, но допуснаха обрат и при 7:6 Сервантес и Молчанов имаха сетбол. Българинът и сърбинът го отразиха и все пак стигнаха до крайния успех след 10:8.

Така Донски заработи 790 евро и 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Той достигна шести полуфинал във веригата за сезона, като досега има два финала и една титла от "Чалънджър" сериите в Руанда.