Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир от сериите Чалънджър в Лисабон

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Поражение за българския тенисист в Португалия.

Александър Донски
Снимка: БТА
Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис от сериите Чалънджър на клей в Лисабон (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха пред участващите с "уайлд кард" представители на домакините Франсиско Роча и Енрике Роча със 7:6(3), 5:7, 9:11 в драматичен двубой, продължил 1:48 час.

Донски и Латинов спечелиха първия сет след тайбрек, но загубиха втората част, след като допуснаха пробив в последния гейм. В решителния трети сет те поведоха със 7:4, но след 8:7 съперниците им взеха четири от следващите пет разигравания и триумфираха с успеха.

В неделя Донски допусна поражение и в първия кръг на квалификациите на сингъл в надпреварата.

