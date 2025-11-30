Александър Исак вкара първия си шампионатен гол за Ливърпул при успеха над Уест Хем

Ливърпул победи Уест Хем с 2:0 в мач от 13-ия кръг на Висшата лига. Александър Исак отбеляза първия си шампионатен гол за шампионите.

Гостите отправиха и трите точни удара през първото полувреме на Олимпийския стадион в Лондон. Алфонс Ареола се справи с изстрели на Александър Исак, Алексис МакАлистър и Флориан Вирц.

След почивката мърсисайдци заслужено откриха резултата. Александър Исак стреля от движение след подаване в наказателното поле на Коди Гакпо.

В 84-ата минута Лукас Пакета бе изгонен, след като получи два жълти картона за спор със съдията Дарън Инглънд в рамките на секунди.

Ливърпул се изкачи до 8-ото място в класирането с актив от 21 точки. Уест Хем остава на 17-ата позиция в подреждането с 11 пункта.

Възпитаниците на Арне Слот се възползваха от численото си предимство и подпечатаха успеха си. Коди Гакпо овладя подаване в пеналтерията на Джо Гомес и удвои преднината.

Останалите резултати от деня:

Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед 1:2

Астън Вила - Уувърхемптън 1:0

Нотингам Форест - Брайтън 0:2



