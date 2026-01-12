Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо

Реал Мадрид се раздели с треньора Шаби Алонсо. Новината беше съобщена на официалния сайт на клуба по-малко от 24 часа след загубата от Барселона с 2:3 на финала за Суперкупата на страната. Алонсо, бивш футболист на клуба, застана начело на Реал през лятото, когато замени Карло Анчелоти. За половин година в гранда обаче бившият треньор на Байер Леверкузен не успя да спечелени доверието на феновете и най-вече на собственика Флорентино Перес.

„Реал Мадрид съобщава, че по взаимно съгласие между клуба и Шаби Алонсо беше взето решение неговият период като старши треньор на първия отбор да приключи. Шаби Алонсо завинаги ще носи обичта и уважението на всички мадридисти, тъй като е легенда на Реал Мадрид и винаги е олицетворявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде негов дом. Бихме искали да благодарим на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за усърдната работа и отдадеността им през този период, както и да им пожелаем успех в новия етап от живота им“, съобщиха официално от пресслужбата на Реал.

Реал Мадрид ще бъде воден от Алваро Арбелоа. До момента бившият испански национал беше начело на втория състав на „белите". Цялата му кариера на треньор до момента преминава в академията на столичани.

Като футболист Арбелоа има осем сезона на стадион „Сянтяго Бернабеу", в които изиграва 238 мача, печелейки титлата в Примера дивисион, купата на Испания, Суперкупата на страната, два пъти Шампионската лига и Световното клубно първенство