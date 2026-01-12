Дженоа отново вярва в спасението

Дженоа сложи край на серията си от пет поредни мача без победа, след като записа убедителен домакински успех с 3:0 над Каляри в предпоследния двубой от 20-ия кръг на първенството. Тимът на Даниеле де Роси направи важна крачка към по-спокойно класиране, като събра 19 точки и се изкачи на 15-о място, изравнявайки се по актив именно със съперника си от Сардиния.

„Грифоните“ започнаха срещата с високо самочувствие, подсилено от равенството с Милан в предишния кръг, и това даде резултат още в 7-ата минута. Лоренцо Коломбо се измъкна зад защитата след подаване на Руслан Малиновски и реализира хладнокръвно за 1:0, като това бе негов трети гол в трети пореден мач.

Каляри опита да отговори и за известен период пренесе играта в половината на домакините. Най-чистото положение за гостите дойде след мощен удар от воле на Марко Палестра, но след намесата на Никола Леали топката срещна напречната греда.

Дженоа имаше възможност да увеличи аванса си в началото на второто полувреме, когато Коломбо бе спрян от вратаря Каприле при удар с глава, а последвалата добавка бе изчистена от защитата. Решителният пробив обаче дойде в заключителните 15 минути.

В рамките на три минути домакините окончателно пречупиха съперника. Първо Мортен Френдруп реализира с прецизен удар от воле след корнер за 2:0, а в 78-ата минута Лео Йостигор оформи крайния резултат. Норвежкият защитник се разписа с нестандартен удар с глава след центриране на Аарън Мартин от пряк свободен удар и затвърди ролята си на един от най-резултатните играчи в състава.

С този успех Дженоа вече има пет точки аванс над зоната на изпадащите и гледа с повече увереност към следващите кръгове от сезона.