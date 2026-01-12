БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дженоа отново вярва в спасението

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Тимът на Даниеле де Роси направи важна крачка към по-спокойно класиране, като събра 19 точки и се изкачи на 15-о място, изравнявайки се по актив именно със съперника си от Сардиния.

Дженоа
Снимка: БТА
Слушай новината

Дженоа сложи край на серията си от пет поредни мача без победа, след като записа убедителен домакински успех с 3:0 над Каляри в предпоследния двубой от 20-ия кръг на първенството. Тимът на Даниеле де Роси направи важна крачка към по-спокойно класиране, като събра 19 точки и се изкачи на 15-о място, изравнявайки се по актив именно със съперника си от Сардиния.

„Грифоните“ започнаха срещата с високо самочувствие, подсилено от равенството с Милан в предишния кръг, и това даде резултат още в 7-ата минута. Лоренцо Коломбо се измъкна зад защитата след подаване на Руслан Малиновски и реализира хладнокръвно за 1:0, като това бе негов трети гол в трети пореден мач.

Каляри опита да отговори и за известен период пренесе играта в половината на домакините. Най-чистото положение за гостите дойде след мощен удар от воле на Марко Палестра, но след намесата на Никола Леали топката срещна напречната греда.

Дженоа имаше възможност да увеличи аванса си в началото на второто полувреме, когато Коломбо бе спрян от вратаря Каприле при удар с глава, а последвалата добавка бе изчистена от защитата. Решителният пробив обаче дойде в заключителните 15 минути.

В рамките на три минути домакините окончателно пречупиха съперника. Първо Мортен Френдруп реализира с прецизен удар от воле след корнер за 2:0, а в 78-ата минута Лео Йостигор оформи крайния резултат. Норвежкият защитник се разписа с нестандартен удар с глава след центриране на Аарън Мартин от пряк свободен удар и затвърди ролята си на един от най-резултатните играчи в състава.

С този успех Дженоа вече има пет точки аванс над зоната на изпадащите и гледа с повече увереност към следващите кръгове от сезона.

#Серия А 2025/26 #ФК Дженоа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Двама души загинаха при пожар в Габрово
5
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Европейски футбол

Макълсфилд получи ново предизвикателство – домакинство на Брентфорд
Макълсфилд получи ново предизвикателство – домакинство на Брентфорд
Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо
Чете се за: 02:05 мин.
Аякс оставя Фред Грим на поста старши треньор до края на сезона Аякс оставя Фред Грим на поста старши треньор до края на сезона
Чете се за: 02:00 мин.
Жоан Лапорта критикува поведението на Килиан Мбапе след финала за Суперкупата на Испания Жоан Лапорта критикува поведението на Килиан Мбапе след финала за Суперкупата на Испания
Чете се за: 01:02 мин.
Легендата на френския футбол Ролан Курбис почина на 72-годишна възраст Легендата на френския футбол Ролан Курбис почина на 72-годишна възраст
Чете се за: 02:20 мин.
Кирил Десподов в обсега на Бешикташ Кирил Десподов в обсега на Бешикташ
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Ще получи ли наказание мъжът, счупил стъклото на посолството ни в...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Мистерия в небето над Северозападна България
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ