Александър Тунчев: Малко се дръпнахме и чакахме мачът да свърши и ЦСКА да сбърка

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след поражението от ЦСКА в среща от 20-ия кръг на Първа лига.

Кърджалии загубиха гостуването си на Националния стадион "Васил Левски" с 1:3.

„Първото е, че допуснахме два гола от статични положения, там трябваше да бъде нашата сила, а ние се объркахме. Явно изравнителният гол в края на първото полувреме повлия. Имаше как да действаме по-добре. Хората там трябваше да си пази, разкъсахме се, Питас се вклини и ни вкара. Малко се дръпнахме и чакахме едва ли не мача да свърши и ЦСКА да сбърка. Объркахме малко играта си със смяната на Серкан. Давид Акинтола малко се пообърка и така продължи до края. На Серкан глезена му е отекъл, но чакаме прегледите", сподели той след срещата.

Според него няма нищо срамно отбор да загуби от ЦСКА в София.

"Не е срамно да загубиш от ЦСКА и то в София. Очакват ни много трудни мачове. Тежък двубой за Купата с Ботев Враца, след това със Славия вкъщи. Трябва да се подготвим за тези два мача. Имахме нужда от подсилване на атаката и защитата и привлякохме Уилсън Самаке и Мартин Паскалев", допълни наставникът.

За финал той говори и за професионалния дебют на своя син Алекс.