ИЗВЕСТИЯ

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните...
Чете се за: 02:55 мин.
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Александър Тунчев: Малко се дръпнахме и чакахме мачът да свърши и ЦСКА да сбърка

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Старши треньорът на Арда анализира поражението от ЦСКА.

Александър Тунчев
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след поражението от ЦСКА в среща от 20-ия кръг на Първа лига.

Кърджалии загубиха гостуването си на Националния стадион "Васил Левски" с 1:3.

„Първото е, че допуснахме два гола от статични положения, там трябваше да бъде нашата сила, а ние се объркахме. Явно изравнителният гол в края на първото полувреме повлия. Имаше как да действаме по-добре. Хората там трябваше да си пази, разкъсахме се, Питас се вклини и ни вкара. Малко се дръпнахме и чакахме едва ли не мача да свърши и ЦСКА да сбърка. Объркахме малко играта си със смяната на Серкан. Давид Акинтола малко се пообърка и така продължи до края. На Серкан глезена му е отекъл, но чакаме прегледите", сподели той след срещата.

Според него няма нищо срамно отбор да загуби от ЦСКА в София.

"Не е срамно да загубиш от ЦСКА и то в София. Очакват ни много трудни мачове. Тежък двубой за Купата с Ботев Враца, след това със Славия вкъщи. Трябва да се подготвим за тези два мача. Имахме нужда от подсилване на атаката и защитата и привлякохме Уилсън Самаке и Мартин Паскалев", допълни наставникът.

За финал той говори и за професионалния дебют на своя син Алекс.

"Честно да ви кажа, радостно е, за мен като за баща, той да играе за ЦСКА“, заяви Александър Тунчев.

ЦСКА с обрат срещу Арда и място в топ четири
ЦСКА с обрат срещу Арда и място в топ четири
Столичани започнаха пролетния полусезон с победа.
Чете се за: 01:47 мин.
#Арда Кърджали #Александър Тунчев

