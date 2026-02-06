БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА с обрат срещу Арда и място в топ четири

Спорт
Столичани започнаха пролетния полусезон с победа.

ЦСКА - Арда
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА стартира пролетния полусезон с победа, след като надделя над Арда с 3:1 в мач от 20-ия кръг на Първа лига. „Армейците“ допуснаха първи гол, но направиха пълен обрат с попадения на Йоанис Питас, Лумбард Делова и дебютен гол на Лео Перейра.

В дъждовната софийска вечер ЦСКА временно се изкачи на четвърто място с 34 точки, една повече от Черно море, който е с мач по-малко. Арда остава на 10-а позиция с 24 точки.

Домакините започнаха по-активно и още в 12-ата минута Мохамед Брахими уцели греда с глава. Въпреки това Арда поведе в 22-ата минута чрез Атанас Кабов след разбъркване в наказателното поле. Малко по-късно Брахими отново бе близо до гол, но за втори път гредата спаси гостите.

Минута преди почивката Йоанис Питас изравни с удар с глава след центриране на Джеймс Ето'о от пряк свободен удар. След почивката натискът на „червените“ даде резултат и в 53-ата минута Лумбард Делова направи пълния обрат с мощен шут под гредата.

Арда имаше шанс бързо да изравни, но вратарят Лапоухов се намеси решително. В 71-ата минута Лео Перейра сложи точка на спора, като отбеляза първия си гол с екипа на ЦСКА след техничен удар в долния ъгъл.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА София

