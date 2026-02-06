ЦСКА 1948 оцеля в Монтана и започна с победа пролетния полусезон

ЦСКА 1948 постави успешен старт на пролетния полусезон, след като се наложи с 1:0 като гост на Монтана в първия двубой от 20-ия кръг. Срещата на стадиона край Огоста предложи напрежение, пропусната дузпа и дебют на новия треньор на домакините Акис Вавалис, но в крайна сметка столичани си тръгнаха с трите точки.

Мачът започна кошмарно за гостите – още в първата минута новото попълнение Бернардо Коуто получи тежък удар и беше принудително заменен от Флориан Кребс. Въпреки ранния шок ЦСКА 1948 постепенно наложи контрол и откри резултата в 20-ата минута. След центриране от корнер Жоржиньо Соарес опита да изпревари Атанас Илиев, но неволно прати топката в собствената си мрежа.

Малко по-късно „червените“ имаха отличен шанс да удвоят аванса си. След намеса на ВАР и преглед за игра с ръка на Костадин Илиев главният съдия Тодор Киров посочи бялата точка, но Атанас Илиев не успя да се разпише – ударът му беше отразен от вратаря Васил Симеонов, който се превърна в герой за домакините.

След почивката Монтана опита да реагира. Елиас Франко застраши вратата с удар с глава, а в 56-ата минута Браян Собреро отново тества рефлекса на Симеонов, който продължи със стабилните си изяви. Десет минути преди края и домакините бяха близо до изравняване, но Димитър Шейтанов спаси опасен шут на Борис Димитров. В добавеното време Калоян Стрински също пробва късмета си, но без успех.

С този успех ЦСКА 1948 се доближи на четири точки от лидера Левски, който предстои да приеме Ботев Враца. Монтана остава в трудна позиция – 15-и в класирането с едва 15 точки.