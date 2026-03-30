Ало измамник излъга възрастна жена с 7800 евро, представил се за лекар

84-годишна жена от троянското село Чифлик е даде 7800 евро на непознат, представил се за лекар по телефона.

Сигналът е подаден в събота в Районното управление в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч. По данни на полицията възрастната жена е получила обаждане от мъж, представил се за лекар. Той ѝ съобщил, че снахата ѝ е претърпяла инцидент и за лечението са необходими 22 000 евро.

Жената събрала наличните си средства 7800 евро в найлонов плик и ги предала лично на непознат на предварително уговорено място.

За случая е сигнализирал роднина на потърпевшата. В Районното управление в Троян е образувано досъдебно производство, работата по разследването продължава.