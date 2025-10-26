Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на турнир в Португалия

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в португалския град Синтра с награден фонд от 25 хиляди долара.



19-годишният българин загуби от Алекс Декерс (Нидерландия) с 6:2, 3:6, 4:6 за 2:18 часа.

Маздрашки спечели убедително първия сет, но загуби следващите два. Във втория той изостана с 2:4 и не успя да навакса, а в третата част допусна пробив в последния гейм и приключи участието си.

Българинът е четвъртфиналист и в надпреварата на двойки, където заедно с испанеца Пабло Аунион ще се изправят срещу Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания).