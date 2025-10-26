БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на турнир в Португалия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Българинът спечели убедително първия сет, но загуби следващите два.

Анас Маздрашки
Снимка: БТА
Слушай новината

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в португалския град Синтра с награден фонд от 25 хиляди долара.

19-годишният българин загуби от Алекс Декерс (Нидерландия) с 6:2, 3:6, 4:6 за 2:18 часа.

Маздрашки спечели убедително първия сет, но загуби следващите два. Във втория той изостана с 2:4 и не успя да навакса, а в третата част допусна пробив в последния гейм и приключи участието си.

Българинът е четвъртфиналист и в надпреварата на двойки, където заедно с испанеца Пабло Аунион ще се изправят срещу Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания).

#Анас Маздрашки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
6
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Български тенис

Александър Василев завърши на осмо място на юношеския Мастърс
Александър Василев завърши на осмо място на юношеския Мастърс
Диа Евтимова спечели титла на двойки на турнир по тенис в САЩ Диа Евтимова спечели титла на двойки на турнир по тенис в САЩ
Чете се за: 00:55 мин.
Андрея Глушкова и Калоян Шиков са шампиони на двойки на турнира в Пазарджик Андрея Глушкова и Калоян Шиков са шампиони на двойки на турнира в Пазарджик
Чете се за: 02:00 мин.
Никола Маю ще играе на последния турнир в кариерата си на двойки с Григор Димитров на Мастърса в Париж Никола Маю ще играе на последния турнир в кариерата си на двойки с Григор Димитров на Мастърса в Париж
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Василев ще спори за седмото място на Мастърса при юношите Александър Василев ще спори за седмото място на Мастърса при юношите
Чете се за: 01:15 мин.
Диа Евтимова ще спори за титлата на двойки на турнир в САЩ Диа Евтимова ще спори за титлата на двойки на турнир в САЩ
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в коалицията
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето? От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
Чете се за: 09:30 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ