Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите в Монастир

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин, който е поставен под номер 8 в основната схема, победи убедително с 6:0, 6:3 Али Хабиб (Великобритания). Срещата продължи само 64 минути.

Маздрашки доминираше изцяло в първия сет, в който не загуби нито един гейм. Българинът изостана с 1:3 във втората част, но със серия от пет поредни спечелени гейма стигна до победата.

За място на полуфиналите Анас Маздрашки ще играе срещу водача в схемата Азиз Уакаа (Тунис).