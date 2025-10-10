Ангел Славчев: Общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци

Ангел Славчев, народен представител от "Възраждане", коментира къде застава партията в кризата с боклука в София.

"Ние заставаме там, където бяхме още преди две години, когато бяха изборите за управлението на София. Още тогава заявихме ясно и точно, че общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци, а не да се дава това упражнение със събирането на боклука на фирми на мутри. Още тогава обаче нашите предложения не бяха чути. В края на тази година изтичат договорите за другите райони. И какво правим след това? Нашата политика на "Възраждане" е, че общинските фирми трябва да изпълняват тези действия", каза Славчев.