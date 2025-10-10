БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ангел Славчев: Общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Ангел Славчев: Общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци
Слушай новината

Ангел Славчев, народен представител от "Възраждане", коментира къде застава партията в кризата с боклука в София.

"Ние заставаме там, където бяхме още преди две години, когато бяха изборите за управлението на София. Още тогава заявихме ясно и точно, че общинска фирма трябва да управлява и да събира боклука на софиянци, а не да се дава това упражнение със събирането на боклука на фирми на мутри. Още тогава обаче нашите предложения не бяха чути. В края на тази година изтичат договорите за другите райони. И какво правим след това? Нашата политика на "Възраждане" е, че общинските фирми трябва да изпълняват тези действия", каза Славчев.

Славчев отговори защо от "Възраждане" са подкрепили закона срещу журналисти и блогъри.

"Това е поредната пушилка. Просто целта й беше не да влезне в пленарна зала, а беше Бойко Борисов да излезе и да каже, че е победител и, че ще оправи нещата", коментира Славчев.

#Ангел Славчев #криза с боклука #"Възраждане"

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
2
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
4
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
5
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
6
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Политика

Атанас Атанасов: Аз бях първият, който каза да се закрие КПК
Атанас Атанасов: Аз бях първият, който каза да се закрие КПК
Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия
Чете се за: 02:37 мин.
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия
Чете се за: 00:35 мин.
Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна
Чете се за: 03:17 мин.
Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите
Чете се за: 02:40 мин.
Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ