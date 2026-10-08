Антоанета Цанкова е временно четвърта на "Aura Cup" 2026 в Загреб

Националката Антоанета Цанкова стартира с новата си програма квалификацията на международния турнир по художествена гимнастика „Aura Cup“ 2026, който се провежда в Загреб (Хърватия).

След първите два уреда българката тя заема временното четвърто място в многобоя със сбор от 48.500 точки - 24.000 на обръч и 24.500 на топка.

Цанкова си осигури място и в двата финала на отделните уреди, които ще се проведат в събота. На обръч тя влиза сред осемте най-добри с шеста оценка от 24.000 (трудност 9.300; артистичност 7.100; изпълнение 7.600), а на топка българката е с трети резултат от 24.500 (9.100; 7.650; 7.750).

Във временното класиране в многобоя води състезаващата се с неутрален статут представителка на Русия Яна Зайкина със 52.150 точки (26.350 на обръч и 25.800 на топка).

В многобоя и на финалите на отделните уреди се класират до две представителки от държава.