БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с...
Чете се за: 05:12 мин.
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Цанкова е временно четвърта на "Aura Cup" 2026 в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

След първите два уреда българката тя заема временното четвърто място в многобоя със сбор от 48.500 точки - 24.000 на обръч и 24.500 на топка.

антоанета цанкова временно четвърта aura cup 2026 загреб
Слушай новината

Националката Антоанета Цанкова стартира с новата си програма квалификацията на международния турнир по художествена гимнастика „Aura Cup“ 2026, който се провежда в Загреб (Хърватия).

След първите два уреда българката тя заема временното четвърто място в многобоя със сбор от 48.500 точки - 24.000 на обръч и 24.500 на топка.

Цанкова си осигури място и в двата финала на отделните уреди, които ще се проведат в събота. На обръч тя влиза сред осемте най-добри с шеста оценка от 24.000 (трудност 9.300; артистичност 7.100; изпълнение 7.600), а на топка българката е с трети резултат от 24.500 (9.100; 7.650; 7.750).

Във временното класиране в многобоя води състезаващата се с неутрален статут представителка на Русия Яна Зайкина със 52.150 точки (26.350 на обръч и 25.800 на топка).

В многобоя и на финалите на отделните уреди се класират до две представителки от държава.

#Aura Cup 2026 #Антоанета Цанкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
1
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
2
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
3
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
4
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
5
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
6
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Други спортове

Медал за Пресиян Генов на европейското по бокс в Будва
Медал за Пресиян Генов на европейското по бокс в Будва
Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 м. съчетано плуване в малък басейн Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 м. съчетано плуване в малък басейн
Чете се за: 00:30 мин.
Гледайте финалите на 100 м в Спартан спринт световен шампионат в събота по БНТ 3 Гледайте финалите на 100 м в Спартан спринт световен шампионат в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на препятствия, първият е на 11 октомври в Осло БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на препятствия, първият е на 11 октомври в Осло
Чете се за: 01:47 мин.
Министър Керязов към българските боксьори: Най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение Министър Керязов към българските боксьори: Най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте финалите на европейското първенство по естетическа групова гимнастика на живо по БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по естетическа групова гимнастика на живо по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан" Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Фрегатата „Верни“ извърши оглед на кораба...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ