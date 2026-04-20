Антонио Коща поздрави Румен Радев за победата

“Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България.

Удоволствие е да Ви приветствам отново в Европейския съвет.

Както казах в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работя заедно с Вас в #EUCO по нашата обща програма за просперираща, автономна и сигурна Европа.

Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви функция”.

Това написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в профила си в социалната платформа X.

От Европейската комисия отказаха да коментират изборите в България.