Антонио Коща поздрави Румен Радев за победата

От Европейската комисия отказаха да коментират изборите в България
“Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България.
Удоволствие е да Ви приветствам отново в Европейския съвет.
Както казах в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работя заедно с Вас в #EUCO по нашата обща програма за просперираща, автономна и сигурна Европа.
Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви функция”.
Това написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в профила си в социалната платформа X.
