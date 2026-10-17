Антонио Раймондо отбеляза хеттрик за победата на Фрозиноне с 4:2 срещу Сасуоло в серия А

Антонио Раймондо отбеляза хеттрик и Фрозиноне спечели с 4:2 срещу Сасуоло в мач от седмия кръг на италианското първенство по футбол. „Канарчетата“ записаха четвърта победа от началото на сезона и заемат пето място в класирането с актив от 13 точки, колкото има и четвъртият Каляри.

Джакомо Кало даде преднина на Фрозиноне още в деветата минута след грешка на вратаря на гостите, които изравниха бързо чрез Доменико Берарди. Раймондо обаче бе точен два пъти до края на първото полувреме и в началото на второто заби третия си гол, оформяйки крайното 4:2.

Раймондо, само на 22, вече има седем попадения през сезона, след като преди паузата за национални отбори се разписа по два пъти срещу Фиорентина и Венеция.

Сасуоло, за който точен бе и Кристиан Торстведт, е 11-и в класирането с осем точки и пет по-малко от Фрозиноне.