БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

АПИ опитва да приключи всички ремонти по магистралите до края на месеца

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
отново тапи спира трафикът тракия ден
Слушай новината

Пътноподдържащата фирма работи активно по ремонтите по магистралите в страната. Опитват се всички ремонти да приключат предсрочно, до края на месеца, каза на брифинг пред медиите инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Той апелира шофьорите да карат внимателно.

За улесняване на трафика днес сме измислили различни организации за излизане от София. По АМ "Хемус" от 16:00 ч. до 20:00 ч. движещите се от Варна към София ще минават през пътен възел "Яна" - през Горни и Долни Богоров. По АМ "Тракия" от 15:00 ч. ще бъде ограничено движението за тежкотоварни автомобили, а от 14:00 ще им две ленти на излизане от София и една за влизане, посочи Александър Пенков, началник отдел "Ситуационен център" към АПИ.

Той допълни, че има ремонтни дейности на територията на Пазарджик, Сливен и Стара Загора, като при Стара Загора, пътният възел по магистралата от София към Бургас е затворен и трябва да се слезе при Чирпан, за да се стигне до Стара Загора.

Следим движението и ако започнат да се образуват по-големи колони спираме трафика, за да се изтеглят колите в дадена посока. Навсякъде, където е необходимо, има служители на "Пътна полиция", каза Лъчезар Близнаков, от Отдел "Пътна полиция".

#до края на месеца #ремонти по магистрали #АПИ

Последвайте ни

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Отмениха бедственото положение в Елените
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
4
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
5
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
6
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Общество

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Мисия военен парашутист Мисия военен парашутист
Чете се за: 01:50 мин.
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел
Чете се за: 02:12 мин.
Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни
Чете се за: 03:30 мин.
КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Без кворум: Ден трети Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ