АПИ предупреждава шофьорите да са подготвени за зимни условия заради очаквани валежи

Шофьорите да тръгват на път днес и в следващите дни с автомобили, подготвени за зимата. Прогнозата е за валежи от дъжд, който, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще премине в сняг, съобщават от пътната агенция.

Утре се предвиждат снеговалежи в Западна и Североизточна България. Очаква се на места в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина видимостта да е намалена.

В момента сняг вали в Смолян, в района на „Пампорово“, и временно поради снеговалежа и за почистване е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през проход Превала.

От АПИ допълват, че областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. Може да се наложи затварянето на отделни участъци за обработка на трасетата.

От пътната агенция апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, не предприемат резки маневри и не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.