Арда преследва пета поредна победа, два мача дават начало на осмия кръг в Първа лига

Осмият кръг в Първа лига започва в петък, 4 септември, с два двубоя. От 19:00 часа Септември приема Ботев Враца на Националния стадион "Васил Левски“, а от 21:15 часа Арда ще опита да продължи впечатляващата си серия при домакинството на Ботев Пловдив в Кърджали.

Отборът на Александър Тунчев се намира в отлична форма и влиза в срещата с четири последователни победи в първенството. Арда надви последователно Дунав, Локомотив София, Локомотив Пловдив и Ботев Враца.

Представянето на кърджалийци в защита също е впечатляващо. В рамките на успешната серия тимът допусна само едно попадение – при победата с 3:1 над Локомотив София. Сега Арда ще преследва пети пореден шампионатен успех.

Ситуацията при Ботев Пловдив е коренно различна. "Канарчетата“, водени от Станислав Генчев, са в серия от три последователни поражения в Първа лига. Те отстъпиха на Лудогорец, Ботев Враца и Левски и ще се опитат да прекъснат негативната поредица при тежката визита в Кърджали.

За пловдивчани предстои важен период, тъй като след срещата с Арда идва и градското дерби срещу Локомотив Пловдив. Битката за Пловдив на "Колежа“ е насрочена за 13 септември.

Преди двубоя в Кърджали Септември и Ботев Враца ще поставят началото на кръга на „Васил Левски“. Столичният тим имаше труден старт на кампанията, но в последните си срещи показва сериозно подобрение.

Възпитаниците на Шимао Фрейташ победиха Спартак Варна и ЦСКА 1948 с по 1:0, а между двата успеха стигнаха и до равенство със Славия в "Овча купел“.

Ботев Враца от своя страна е допуснал пет поражения в изминалите шест кръга, макар програмата на тима да включваше редица тежки изпитания. Врачани гостуваха на ЦСКА 1948, Лудогорец, ЦСКА и Арда, а освен това приеха Славия. След срещата със Септември за състава на Тодор Симов предстои домакинство на шампиона Левски.

Пълна програма за осмия кръг в Първа лига:



Петък, 4 септември

19:00 – Септември – Ботев Враца

21:15 – Арда – Ботев Пловдив



Събота, 5 септември

19:00 – Спартак Варна – ЦСКА

21:15 – Левски – ЦСКА 1948



Неделя, 6 септември

19:00 – Локомотив Пловдив – Черно море

21:15 – Локомотив София – Лудогорец



Понеделник, 7 септември

20:30 – Дунав Русе – Славия