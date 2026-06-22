БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се...
Чете се за: 00:55 мин.
Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното...
Чете се за: 01:50 мин.
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:55 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Археолози откриха древни руини с белези на културата на маите в Мексико

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Запази

Откритието има голямо археологическо значение

откриха сеноте голямата пирамида чичен ица

Археолози откриха в източната част на Мексико древни руини с белези на културата на маите, както и структури с неизвестен досега произход, съобщи изданието „Кронен Цайтунг“, позовавайки се на публикации в мексикански медии.

Находката е направена в щата Веракрус и представлява обект от кръгли каменни конструкции и монолит, датирани от периода между 200 и 600 г. сл. Хр., съобщи президентът на страната Клаудия Шейнбаум. Според нея откритието има голямо археологическо значение.

Сред разкритите структури е кръгла платформа от варовик, украсена с почти квадратни линии. Археолозите определят съоръжението като необичайно за региона и отбелязват, че засега не са установени връзки с други известни археологически обекти.

Открит е и близо двуметров монолит, изобразяващ две човешки фигури. По данни на изследователите едната от тях носи характерни белези на културата на маите. Според археолозите фигурите държат съд и вероятно отправят молба към божество за дъжд по време на продължителна суша.

Цивилизацията на маите се е развивала на територията на днешно Мексико, Гватемала, Белиз, Хондурас и Ел Салвадор. Тя възниква по всяка вероятност през второто хилядолетие пр. Хр., достига разцвет между IV и V век и започва да запада между X и XIII век, отбелязват още от „Кронен Цайтунг“.

#Чичен Ица #Мексико #археолози #откритие

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
2
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са допуснали нарушения по случая "Баба Алино"
3
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са...
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си
4
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от...
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
5
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в...
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
6
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Любопитно

Фестивал на хвърчилата: Над 25 000 хвърчила на датския остров Феньо (СНИМКИ)
Фестивал на хвърчилата: Над 25 000 хвърчила на датския остров Феньо (СНИМКИ)
Първите лъчи на лятото озариха Бегликташ Първите лъчи на лятото озариха Бегликташ
Чете се за: 00:50 мин.
Сладки изкушения на футболна тематика: Пекарна в САЩ предлага курабии с формата на топки и талисмани Сладки изкушения на футболна тематика: Пекарна в САЩ предлага курабии с формата на топки и талисмани
Чете се за: 00:30 мин.
Откриха гробници на 5000 г. в Египет, които може да са предшественици на пирамидите Откриха гробници на 5000 г. в Египет, които може да са предшественици на пирамидите
Чете се за: 02:35 мин.
Хиляди отпразнуваха в Стоунхендж деня на лятното слънцестоене (СНИМКИ) Хиляди отпразнуваха в Стоунхендж деня на лятното слънцестоене (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев беше открит в село Житница Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев беше открит в село Житница
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Шок в цените по морето: 9 евро за таратор в Созопол, проверки за завишения в заведенията Шок в цените по морето: 9 евро за таратор в Созопол, проверки за завишения в заведенията
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Прогресивно облагане на жилищата: Повече данъци за повече имоти Прогресивно облагане на жилищата: Повече данъци за повече имоти
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Жертви на горещото време във Франция Жертви на горещото време във Франция
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Белгия издаде заповед за арест на бивш еврокомисар
Чете се за: 00:52 мин.
По света
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ