Археолози откриха древни руини с белези на културата на маите в Мексико

Археолози откриха в източната част на Мексико древни руини с белези на културата на маите, както и структури с неизвестен досега произход, съобщи изданието „Кронен Цайтунг“, позовавайки се на публикации в мексикански медии.

Находката е направена в щата Веракрус и представлява обект от кръгли каменни конструкции и монолит, датирани от периода между 200 и 600 г. сл. Хр., съобщи президентът на страната Клаудия Шейнбаум. Според нея откритието има голямо археологическо значение.

Сред разкритите структури е кръгла платформа от варовик, украсена с почти квадратни линии. Археолозите определят съоръжението като необичайно за региона и отбелязват, че засега не са установени връзки с други известни археологически обекти.

Открит е и близо двуметров монолит, изобразяващ две човешки фигури. По данни на изследователите едната от тях носи характерни белези на културата на маите. Според археолозите фигурите държат съд и вероятно отправят молба към божество за дъжд по време на продължителна суша.

Цивилизацията на маите се е развивала на територията на днешно Мексико, Гватемала, Белиз, Хондурас и Ел Салвадор. Тя възниква по всяка вероятност през второто хилядолетие пр. Хр., достига разцвет между IV и V век и започва да запада между X и XIII век, отбелязват още от „Кронен Цайтунг“.